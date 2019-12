Wim Fissette nouveau coach de Noami Osaka

(Belga) Noami Osaka (WTA 3) a trouvé un nouveau coach pour entamer la saison tennis 2020. Il s'agit du Trudonnaire Wim Fissette, l'ancien coach à succès de Kim Clijsters. La Japonaise, 21 ans, lauréate de l'US Open 2018 et de l'Open d'Australie cette année, et le Belge, 39 ans, entameront leur collaboration au tournoi WTA de Brisbane, le 6 janvier prochain.

La rumeur avait enflé ces derniers jours suite à la publication sur Instagram par l'agent de Noami Osaka d'une photo "La Team Osaka au complet", à Los Angeles, sur laquelle figurait Wim Fissette. Et le management de la Japonaise vient de confirmer la nouvelle à un journaliste du New York Times. Le Limbourgeois a été présenté en privé aux sponsors de la joueuse au The Riviera Club à Los Angeles la semaine dernière et Belga a pu apprendre samedi qu'il était bien en Californie. Noami Osaka s'est montré très instable en matière de coaches ces derniers mois. Elle s'est ainsi séparée de l'Allemand Sascha Bajin après son triomphe à Melbourne, puis congédiant l'Américain Jermaine Jenkins, après sa défaite en huitième de finale à l'US Open, pour terminer l'année aux côtés de son père Leonard François avec qui elle a remporté les tournois d'Osaka et de Pékin. Wim Fissette, lui, était jusque-là le coach de la Biélorusse Victoria Azarenka (WTA 50), 30 ans, qui sera absente en Australie pour "raisons personnelles". Le Trudonnaire, l'homme derrière les triomphes de Kim Clijsters à l'US Open 2009 et 2010, et l'Open d'Australie 2011, a également eu sous sa coupe la Roumaine Simona Halep, avec qui il a atteint la finale à Roland-Garros en 2014, l'Allemande Angelique Kerber, avec qui il a gagné Wimbledon en 2018 avec lui à ses côtés, ou encore la Britannique Johanna Konta.