Wim Fissette voit la Belgique favorite qui "doit absolument" rester dans le groupe mondial

Battu au Canada (3-2) en barrage pour son premier match à la tête de l'équipe en avril, Wim Fissette estime que "c'est un must de rester dans le groupe mondial et nous partons favoris. Nous avons les qualités nécessaires pour l'emporter. Il ne s'agit pas de sous-estimer l'adversaire, loin de là, nous connaissons leurs forces, mais nous nous sommes préparés à jouer une rencontre difficile et les joueuses sont prêtes", a expliqué le Limbourgeois mardi en conférence de presse.

S'il sera privé de sa numéro 1, Elise Mertens (choix personnel) et d'Alison Van Uytvanck (dos), Wim Fissette peut compter sur la bonne forme de Greet Minnen (WTA 62) et Yanina Wickmayer (WTA 74). "C'est la fin de saison, c'est vrai, certaines n'ont plus joué depuis deux semaines, mais je n'ai aucune difficulté à motiver les joueuses et elles restent sur une belle année. J'ai longtemps parlé avec Greet et Yanina. Elles sont très enthousiastes de jouer à domicile pour la Belgique. Les plus jeunes sont très contentes d'être là et d'avoir une chance de jouer qu'elles voudront saisir et l'ambiance est très bonne."