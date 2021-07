Wimbledon - Andy Murray sorti par Denis Shapovalov au 3e tour

(Belga) Double vainqueur du tournoi londonien, Andy Murray a vu son édition 2021 de Wimbledon s'achever au 3e tour vendredi pour son retour dans ce tournoi du Grand Chelem. Le Britannique a été défait en trois sets - 6-4, 6-2, 6-2 - par le Canadien de 22 ans Denis Shapovalov (N.10), 12e mondial, au bout de 2 heures 17 minutes de match et une interruption après le deuxième set pour fermer le toit du court central.

Andy Murray, 34 ans, 118e joueur du monde désormais, effectuait cette année son grand retour à Wimbledon, où il n'avait plus joué depuis 2017. Deux opérations à la hanche en 2018 et 2019 et l'annulation du tournoi l'an dernier en raison de la pandémie de Covid-19 expliquent l'absence depuis quatre ans de celui qui a aussi été sacré champion olympique en 2012 sur le gazon sacré du All England. L'Ecossais avait reçu une invitation cette année de la part des organisateurs de Wimbledon. (Belga)