Wimbledon: Arthur Fils au 3e tour après l'abandon de Hubert Hurkacz

Arthur Fils, 34e mondial, s'est hissé pour la première fois au troisième tour d'un tournoi du Grand Chelem, jeudi à Wimbledon, en bénéficiant de l'abandon sur blessure au genou du Polonais Hubert Hurkacz (7e) alors que le Français menait 7-6 (7/2), 6-4, 2-6, 6-6 (9/8).

"Ce n'est pas agréable de gagner comme ça contre un copain. On faisait un très bon match, il plongeait dans tous les coins !", a commenté Fils. "J'espère qu'il ira mieux rapidement et moi, je me concentre sur le tour suivant".