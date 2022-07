Wimbledon - David Goffin élimine Frances Tiafoe après un marathon de 4h35 et entre en quarts de finale

(Belga) David Goffin, 58e mondial, a éliminé l'Américain Frances Tiafoe (ATP 28/N.23) en huitièmes de finale des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis dimanche sur le Court N.2 de Wimbledon. Au bout d'un match marathon de 4 heures et 35 minutes et 5 sets: 7-6 (7/3), 5-7, 5-7, 6-4 et 7-5, le N.1 belge a pu lever les bras au ciel.

Goffin réédite sa performance de 2019 sur le gazon du All England Club quand il avait atteint les quarts de finale avant de s'y incliner contre le futur vainqueur le Serbe Novak Djokovic. David Goffin, qui avait gagné quatre de ses cinq précédentes confrontations face à Tiafoe, dont récemment au 2e tour du dernier Roland-Garros, sera opposé en quarts de finale au vainqueur du match entre le Britannique Cameron Norrie (ATP 12/N.9) et l'Américain Tommy Paul (ATP 32/N.30). Il s'agira de son quatrième quart de finale en Grand Chelem après Roland-Garros en 2016, l'Open d'Australie en 2017 et Wimbledon en 2019. Le Liégeois n'a jamais rejoint le dernier carré dans un des quatre tournois majeurs du tennis. A 31 ans, Goffin dispute à Londres son 8e tournoi de Wimbledon et le 38e en Grand Chelem. (Belga)