Wimbledon - David Goffin, Elise Mertens et Yanina Wickmayer sur les courts mercredi

(Belga) David Goffin, Elise Mertens et Yanina Wickmayer seront sur les courts de l'All England Club mercredi pour leur rencontre du 2e tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem.

Qualifié mardi pour le deuxième tour après sa victoire 6-2, 6-2, 7-6 (7/5) contre le Moldave Radu Albot (ATP 113), Goffin, 58e mondial, affrontera l'Argentin Sebastian Baez, 35e mondial et tête de série N.31, mercredi en première rotation, à partir de 12h00 heure belge, sur le court N.14. Également qualifiée mardi grâce à un succès 6-4, 6-2 contre la Chinoise Li Zhu (WTA 99), Yanina Wickmayer, 606e mondiale, sera opposée à la Lettone Jelena Ostapenko, 17e mondiale et tête de série N.12, en deuxième rotation sur le court N.3 à partir de 12h00. Elise Mertens, 31e mondiale et tête de série N.24, défiera elle la Hongroise Panna Udvardy (WTA 100) pour une place au 3e tour en troisième rotation, à partir de 12h00, sur le court N.12. La journée de mercredi marquera aussi le début des tournois de double avec de nombreux Belges en action. Chez les dames, Maryna Zanevska et Kimberley Zimmermann affronteront Alison Van Uytvanck, associée à la Néerlandaise Rosalie Van Der Hoek. Toujours chez les dames, Kirsten Flipkens, associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, joueront contre la paire roumaine, tête de série N.14, formée par Monica Niculescu et Elena-Gabriela Ruse. Chez les messieurs, Joran Vliegen dispute lui aussi le double mais sans Sander Gillé, blessé aux abdominaux. Associé à l'Américain Jackson Withrow, Vliegen affrontera la paire britannique composée de Alastair Gray et Ryan Peniston mercredi au premier tour. (Belga)