Wimbledon: des invitations pour Osaka et trois autres lauréates en Grand Chelem

Ces wildcards sont accordées par le All England Club aux joueurs et aux joueuses qui ne sont pas classés assez haut pour se qualifier directement.

La Japonaise Naomi Osaka et trois autres lauréates de titres du Grand Chelem, Angelique Kerber, Emma Raducanu et Caroline Wozniacki, ont obtenu mercredi une invitation pour le tableau principal de Wimbledon (1er-14 juillet).

Âgée de 26 ans, Osaka, ancienne N.1 mondiale (en 2019), vainqueure de quatre titres du Grand Chelem (deux à Melbourne et deux à l'US Open), retrouvera le tableau principal de Wimbledon pour la première fois depuis cinq ans. La Japonaise, 113e à la WTA, a montré un regain de forme cette saison, bousculant sérieusement la reine actuelle du circuit, la Polonaise Iga Swiatek, à Roland-Garros.

L’Allemande Angelique Kerber, lauréate de Wimbledon en 2018 et ex N.1 mondiale qui avait pris une pause, et la Britannique Emma Raducanu, qui a fait sensation en remportant l’US Open en 2021 pour sa première participation, complète ce quator.

La joueuse de 21 ans fera son retour en Grand Chelem après ses opérations au poignet et à la cheville en 2023 qui l’avaient écartée des courts.