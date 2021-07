Wimbledon: Djokovic encore et toujours, Barty enfin

Pas d'excentricités pour le dernier Manic Monday de Wimbledon: en ce Lundi de folie consacré à l'intégralité des 8es de finale, Novak Djokovic, Roger Federer et Ashleigh Barty se sont qualifiés pour les quarts de finale avec talent, caractère et autorité.

"Mon niveau de confiance est très haut. Gagner Roland-Garros m'a donné des ailes. Alors il me faut du temps pour adapter mon jeu de la terre battue au gazon, mais plus le tournoi avance et mieux je me sens", a prévenu Djokovic après sa victoire 6-2, 6-4, 6-2 contre Cristian Garin (20e mondial).

Le double tenant du titre est plus que jamais lancé vers un sixième sacre sur le gazon de Wimbledon où il a enchaîné une 18e victoire d'affilée. La prochaine, il faudra la décrocher aux dépens du Hongrois Marton Fucsovics (48e) qui a fini par se défaire du Russe Andrey Rublev (7e) 6-3, 4-6, 4-6, 6-0, 6-3.

"Je suis très heureux, a confié le Serbe avant de quitter le Centre Court. J'aimerais que ce court devienne ma maison parce que c'est le court le plus sacré. J'y ai toujours la chair de poule".

Pour le moment, ce court reste encore le jardin de Roger Federer qui est là pour y décrocher un 9e sacre et ainsi repousser à 21 le record de titres majeurs.

Sa prestation solide, athlétique et inspirée face à Lorenzo Sonego (27e) qu'il a étouffé 7-5, 6-4, 6-2, confirme qu'il faudra compter sur lui.

"C'était un match dans des conditions piégeuses, d'abord en extérieur et puis en intérieur (après la fermeture du toit), contre un adversaire dangereux !", s'est réjoui le Suisse, devenu à bientôt 40 ans le plus vieux quart-de-finaliste de Wimbledon de l'ère open.

- "Jeunes !" -

Il pourrait avoir un léger avantage mercredi en quarts: le match entre Daniil Medvedev (2e) et Hubert Hurkacz (18e) a été interrompu lundi soir par la pluie et la nuit et son vainqueur, qui affrontera Federer ensuite, ne se terminera que mardi.

"Ils sont jeunes, ils pourront récupérer ! Malheureusement, ils sont aussi très forts...", a plaisanté Federer avant de quitter le Centre Court.

Face aux deux monuments du tennis, les jeunes jouent des coudes et mordent pour se faire une place.

A commencer par l'Italien Matteo Berrettini (9e) qui continue de défricher sa route à grands coups de raquette. Le vainqueur du Queen's jouera son premier quart à Wimbledon après avoir effacé du tableau le Bélarusse Ilya Ivashka (79e) 6-4, 6-3, 6-1 en 1h47.

"Je suis assez content de mon niveau, de mon intensité, de mon état d'esprit. J'ai l'impression de ne pas dépenser trop d'énergie", a souligné le joueur de 25 ans.

Son prochain adversaire, Félix Auger-Aliassime (19e) aura lui laissé des plumes pour écarter Alexander Zverev (6e) 6-4, 7-6 (8/6), 3-6, 3-6, 6-4.

Denis Shapovalov (12e), qui n'a pas laissé d'espoir à Roberto Bautista (10e) 6-1, 6-3, 7-5, et Karen Khachanov (29e) qui s'est bagarré comme un diable pour écarter Sebastian Korda (50e) 3-6, 6-4, 6-3, 5-7, 10-8, se disputeront une place en demies.

- Vers une demie Barty-Kerber -

Dans le tableau féminin, la N.1 mondiale Ashleigh Barty s'est hissée pour la première fois en quarts aux dépens de la dernière lauréate de Roland-Garros Barbora Krejcikova (17e) 7-5, 6-3.

Depuis son abandon au 2e tour à Roland-Garros en raison d'une blessure à la hanche, l'Australienne de 25 ans n'a plus joué mais ne s'en inquiète pas.

"Je ne manque absolument pas de préparation. C'est juste que ma préparation a été différente, unique", a-t-elle affirmé.

Si bien que la blessure semble oubliée et que Barty, qui ne compte qu'un titre du Grand Chelem à son palmarès (Roland-Garros 2019), croit en ses chances.

"Chaque jour qui passe, je continue de faire ce qu'il faut pour me rétablir et me préparer comme il faut pour me donner les meilleures chances d'entrer sur le court pour jouer à 100%", a-t-elle souligné.

Elle pourrait retrouver en demies une ancienne N.1 mondiale et lauréate à Wimbledon en 2018, l'Allemande Angelique Kerber.

A 33 ans, Kerber, redescendue au 28e rang mondial, a bâillonné la pépite américaine Coco Gauff, 23e mondiale à 17 ans, 6-4, 6-4.