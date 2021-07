Wimbledon: Djokovic face à la jeune garde

Fidèle au rendez-vous des demi-finales à Wimbledon pour la 10e fois, Novak Djokovic se retrouve vendredi en compagnie de trois novices à ce stade décidés à l'empêcher de décrocher son 20e titre du Grand Chelem.

Le Serbe de 34 ans devra dans un premier temps écarter le Canadien Denis Shapovalov (12e mondial) qui, à 22 ans, n'avait jamais dépassé le 2e tour (2018) sur le gazon londonien. Puis, s'il passe, il devra affronter la fougue et la puissance de l'Italien Matteo Berrettini (9e à 25 ans) ou le discret Polonais Hubert Hurkacz (18e à 24 ans) qui a mis fin au parcours de Roger Federer en quarts.

Avec Shapovalov, le N.1 mondial s'attend à passer son "premier véritable test" du tournoi, lui qui n'a perdu qu'un seul set pour arriver dans le dernier carré, au premier tour face au Britannique Jack Draper (253e).

Le Canadien "a de bons résultats avec constance sur le circuit depuis deux ans, il est dans le Top 20-15, même si on s'attendait à ce qu'il entre dans le top 10 ou même le top 5. Mais il n'a pas gagné les grands matchs nécessaires. Aujourd'hui, il semble avoir mûri", a relevé Djokovic.

- "Toujours battu" -

Selon lui, Shapovalov est très difficile à jouer sur les surfaces rapides notamment en raison de son gros service. Ça tombe bien, Djokovic est certainement le meilleur retourneur du circuit. D'ailleurs, il n'a jamais perdu contre Shapovalov en six rencontres, la dernière en ATP Cup en début de saison en Australie, sur une surface dure et rapide.

"C'est vrai qu'il m'a toujours battu, mais les deux dernières fois ça a été vraiment, vraiment serré", a souligné le Canadien en assurant se sentir "très bien, sur les plans physique et tennistique".

"Évidemment, il joue très bien et ça va être très difficile. Je vais me battre sur chaque point. Je pense vraiment avoir le jeu pour gagner ce match", a-t-il assuré.

Côté statistiques, Nole n'est pas tout à fait sur la même planète que les trois autres prétendants. Il aurait même quelque chose de franchement extraterrestre.

Avec 19 victoires d'affilée en Grand Chelem, série en cours après ses titres en Australie et à Roland-Garros, Djokovic n'est devancé dans l'ère Open (depuis 1968) que par Björn Borg qui en avait aligné 20 en 1978 et 1980 en enchaînant à chaque fois les titres à Roland-Garros et Wimbledon puis en ralliant la finale de l'US Open.

- "Écrire l'histoire" -

Il joue sa 10e demi-finale à Wimbledon, sa 41e en Majeur, quand Shapovalov, Berrettini et Hurkacz n'en comptabilisent qu'une seule à quatre (Berrettini à l'US Open 2019).

Et surtout, il vise un 6e sacre au All England Lawn Tennis Court, un 20e titre majeur qui lui permettrait d'égaler le record codétenu par Federer et Rafael Nadal et de continuer de viser le Grand Chelem en abordant l'US Open. Voire le Golden Slam jamais réussi dans le tennis masculin (Steffi Graf l'a réalisé en 1988) et qui consiste à remporter les quatre tournois majeurs et la médaille d'or olympique la même année.

"C'est bien d'écrire l'histoire. Continuons !", a-t-il lancé mercredi.

S'il passe l'obstacle Shapovalov, Djokovic devra encore battre Berrettini ou Hurkacz pour mettre un terme à un nouveau chapitre de l'histoire de son sport.

A priori favori de la seconde demie, le colosse de Rome (1,96 m pour 95 kg), vainqueur du Queen's juste avant Wimbledon, se méfie du Polonais: "il a battu à la suite Daniil (Medvedev, le N.2 mondial) et Roger (Federer), donc il est en forme."

Le parcours de Hurkacz est d'autant plus surprenant que depuis son titre au Masters 1000 de Miami en mars, il n'avait remporté qu'un seul match, en avril au Masters 1000 de Monte-Carlo sur terre battue, enchaînant ensuite des défaites d'entrée à Madrid, Rome et Roland-Garros sur terre battue puis Stuttgart et Halle sur gazon.

Mais vendredi, il aura un petit supplément d'âme: après s'être incliné, Maître Federer lui a "souhaité bonne chance pour la suite".