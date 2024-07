Wimbledon: Djokovic réussit une entrée maîtrisée

Novak Djokovic, N.2 mondial, a réussi une entrée maîtrisée mardi à Wimbledon où il a dominé sans trembler le Tchèque Vit Kopriva (123e) 6-1, 6-2, 6-2 en moins de deux heures.

Le Serbe, en quête à 37 ans d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record, affrontera au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (277e et invité) ou l'Espagnol Alejandro Moro (188e et issu des qualifications).