A 20 ans, il bat Federer puis Zverev: ce jeune est LA nouvelle sensation du tennis mondial

Coup de tonnerre lundi soir au tournoi de Wimbledon : Félix Auger-Aliassime, 20 ans, est venu à bout du 6e mondial Alexander Zverev en cinq sets.

Le phénomène canadien se qualifie ainsi pour la première fois pour un quart de finale de Grand Chelem. Une performance qui témoigne de son aisance sur gazon, une surface sur laquelle il a atteint la finale du tournoi de Stuttgart le mois passé et battu la légende Roger Federer en 8e de finale de Halle, une semaine plus tard. D'autant plus qu'Auger-Aliassime n'était pas parvenu à battre Zverev lors de leurs trois premières confrontations.

Mercredi, il affrontera Matteo Berrettini, vainqueur du Queen's cette année. Jusqu'à présent, l'Italien n'a perdu qu'un seul set durant la compétition.

De son côté, Alexander "Sasha" Zverev est victime d'une nouvelle élimination précoce dans un grand tournoi, lui qui n'a encore jamais dépassé le stade des huitièmes de finale à Wimbledon.