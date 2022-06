Wimbledon - Goffin, Wickmayer, Minnen, Bergs et Flipkens en action mardi au premier tour

(Belga) David Goffin, Yanina Wickmayer, Greet Minnen, Zizou Bergs et Kirsten Flipkens seront tous les cinq en action mardi pour leur match du premier tour à Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem.

Goffin, 58e mondial, doit affronter le Moldave Radu Albot, 113e mondial. La rencontre était initialement prévue lundi mais a été reportée à cause de la pluie qui a perturbé la journée de lundi. Le N.1 belge jouera finalement mardi en première rotation sur le court N.14 à 12h00 heure belge. Le match entre Wickmayer, 606e mondiale et issue des qualifications, et la Chinoise Lin Zhu, 99e mondial, également prévu lundi et reporté, se jouera en première rotation (12h00) sur le court N.9. Greet Minnen, 88e mondiale, aura elle fort à faire face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 10e mondiale, tête de série N.9 et lauréate en 2017. La rencontre est prévue en quatrième rotation (à partir de 12h00) sur le court N.3. Zizou Bergs, 146e mondial, fera lui ses grands débuts en Grand Chelem en troisième rotation (à partir de 12h00) sur le court N.12 contre le Britannique Jack Draper (ATP 94). Kirsten Flipkens, 190e mondiale, entamera elle le dernier tournoi de sa carrière en simple en deuxième rotation (à partir de 12h00) sur le court N.7 face à l'Australienne Jaimee Fourlis, 150e mondiale et issue des qualifications. (Belga)