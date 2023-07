Wimbledon: Jabeur bat la tenante du titre Rybakina et rejoint Sabalenka en demi-finales

"Je suis très heureuse de cette performance. Le match a été émotionnellement très chargé, surtout parce qu'elle sert vraiment très bien. C'est frustrant quand on joue en retour, mais je suis contente d'avoir tout fait: crier, me mettre en colère, me calmer, me reconcentrer. J'espère réussir à maîtriser mes émotions comme ça dans les prochains matches", a-t-elle ajouté.

Elle tentera jeudi face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) de se qualifier de nouveau pour la finale sur le gazon londonien. Si elle y parvient, elle deviendrait la première joueuse à enchaîner deux finales à Wimbledon depuis Serena Williams (2018-2019).

Mais si elle a joué deux finales de Grand Chelem (Wimbledon et US Open 2022), la Tunisienne n'a pas encore été sacrée.