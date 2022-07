Wimbledon - Joran Vliegen éliminé au 2e tour du double messieurs

(Belga) Joran Vliegen (ATP 56 en double) a vu son parcours prendre fin au 2e tour du double messieurs, samedi à Wimbledon. Le Limbourgeois de 28 ans et son partenaire l'Américain Jackson Withrow (ATP 79 en double) ont été battus sur le gazon londonien par les Australiens Matthew Ebden (ATP 31 en double) et Max Purcell (ATP 34 en double), tête de série N.14, en cinq sets : 6-4, 6-7 (2/7), 4-6, 7-6 (7/3) et 6-4 après 3h29 de match.

Les Australiens rencontreront pour une place en quarts de finale la 3e tête de série attribuée au Néerlandais Wesley Koolhof (ATP 7) et au Britannique Neal Skupski (ATP 8). Sander Gillé, partenaire habituel de Joran Vliegen, est blessé aux abdominaux. Il a été contraint de déclarer forfait pour cette 3e levée du Grand Chelem de tennis. La paire belge de Coupe Davis n'a jamais dépassé le 2e tour à Wimbledon (2019) et été éliminé dès le premier tour l'an dernier. (Belga)