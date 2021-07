Wimbledon: Kerber de retour en demi-finales

Angelique Kerber (28e mondiale) a éliminé mardi la Tchèque Karolina Muchova (22e) 6-2, 6-3 et fera son retour en demi-finales de Wimbledon qu'elle n'avait plus atteintes depuis son sacre en 2018.

"Je savais que je devrais jouer mon meilleur tennis et ce, dès l'entame", a commenté l'Allemande de 33 ans qui n'a mis que 1h15 pour s'imposer.

Ce retour au plus haut niveau est d'autant plus remarquable qu'elle avait été éliminée au 1er tour à l'Open d'Australie en février et de nouveau à Roland-Garros en juin.

"ce qui a fait la différence, c'est le gazon... et vous le public", a-t-elle lancé à l'attention des spectateurs du Court N.1.

"Après un an d'absence, j'étais tellement heureuse de rejouer sur gazon. Je suis heureuse d'y mettre tout mon coeur et d'être parvenue en demies", a-t-elle ajouté.

L'ex-N.1 mondiale, qui a déjà joué quatre demies à Wimbledon, affrontera la N.1 mondiale actuelle Ashleigh Barty ou sa compatriote australienne Ajla Tomljanovic (75e) pour une place en finale.

"Peu importe contre qui, ce sera intéressant", a promis l'Allemande qui a remporté trois titres du Grand Chelem: l'Open d'Australie et l'US Open en 2016, et Wimbledon en 2018.

Muchova, elle, échoue en quarts comme lors de la dernière édition en 2019 qui était également sa première participation.

La Tchèque de 24 ans a obtenu son meilleur résultat en Grand Chelem cette année à l'Open d'Australie où elle a atteint les demi-finales.