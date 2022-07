WImbledon - Kirsten Flipkens battue en huitièmes de finale du double dames

(Belga) Kirsten Flipkens (WTA 62 en double), 36 ans, et sa partenaire, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 49 en double), n'ont pas réussi l'exploit d'éliminer dimanche en huitièmes de finale du double dames du tournoi de tennis de Wimbledon les Tchèques Barbora Krejcikova (WTA 7 en double) et Katerina Siniakova (WTA 3 en double)

Flipkens et Sorribes Tormo ont été battues en deux manches 7-6 (7/2) et 6-4 par la tête de série N.2 de l'épreuve. La rencontre a duré 1h45. Les Tchèques avaient été lauréates ensemble du tournoi en 2018 et plus récemment de l'Open d'Australie en début d'année. Demi-finaliste en simple en 2013, Flipkens a égalé sa meilleure performance en double à Wimbledon. Elle avait déjà disputé le 3e tour du double dames en 2017 et 2018. Jeudi, 'Flipper' avait disputé le dernier match en simple de sa carrière au deuxième tour du tableau féminin. Elle l'avait perdu contre Simona Halep (WTA 18), ancienne N.1 mondiale et lauréate en 2019. (Belga)