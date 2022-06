Wimbledon - Kirsten Flipkens éliminée au 2e tour de son dernier tournoi en simple

(Belga) Kirsten Flipkens a été éliminée au deuxième tour du simple dames des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, jeudi sur le gazon de Wimbledon. La Campinoise de 36 ans, 190e mondiale, a été battue par l'ancienne N.1 mondiale Simona Halep. La Roumaine, 18e mondiale et tête de série N.16, qui s'est imposée à Wimbledon en 2019, a émergé en deux sets 7-5 et 6-4 après 1h23 de jeu.

Flipkens a pourtant eu des occasions. Elle a mené 2-5 dans le premier set et 1-4 dans le second avant de céder à chaque fois en fin de manche. "Flipper" disputait à Wimbledon, où elle a atteint en 2013 les demi-finales, son dernier tournoi en simple de sa carrière. Elle est toujours en lice en double où elle occupe la 62e place mondiale. Associée à sa partenaire habituelle, l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle sera opposée au 2e tour au duo composé de la Hongroise Dalma Galfi et de l'Ukrainienne Dayana Yastremska, ou de la Suissesse Belinda Bencic et de l'Australienne Storm Sanders.