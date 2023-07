Wimbledon: la Bélarusse Aryna Sabalenka se qualifie pour les demi-finales

Déjà dans le dernier carré du tournoi en 2021 mais interdite d'épreuve l'an dernier en raison de la guerre en Ukraine, Sabalenka affrontera dans le dernier carré la gagnante du remake de la finale de l'an dernier entre la tenante du titre, la Kazakhe Elena Rybakina (3e), et la Tunisienne Ons Jabeur (6e).

Demi-finaliste au dernier US Open, vainqueur à l'Open d'Australie et demi-finaliste à Roland-Garros, Sabalenka confirme son statut de principale et peut-être seule vraie rivale pour l'heure de la numéro un WTA, Iga Swiatek, éliminée mardi en quart de finale par l'Ukrainienne Elina Svitolina.

Avec son style tout en puissance, ce match a aussi confirmé que le pire ennemi de la Bélarusse n'est autre qu'elle-même.

Elle avait pris l'initiative dès le début du premier set, avec un break sur le premier jeu, pour ne jamais relâcher sa prise sur son adversaire, débordée.