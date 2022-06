Wimbledon - Le match de Greet Minnen interrompu et reporté à cause d'un manque de luminosité

(Belga) Le match du premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, opposant Greet Minnen, 88e mondiale, à l'Espagnole Garbine Muguruza, 10e mondiale, tête de série N.9 et lauréate en 2017, a été interrompu et reporté à cause d'un manque de luminsoité mardi soir à Londres.

Au moment de l'arrêt de la rencontre, Minnen venait de remporter le premier set 6-4 après avoir notamment remporté deux balles de break dans les deuxième et dixième jeux. La rencontre sera terminée mercredi. (Belga)