Wimbledon - Les Australiens Matt Ebden et Max Purcell remportent le double messieurs

(Belga) Les Australiens Matt Ebden et Max Purcell ont remporté le double messieurs des Internationaux de Grande-Bretagne samedi sur le gazon de Wimbledon.

Matt Ebden (ATP 31 en double), 34 ans, et Max Purcell (ATP 34), 24 ans, ont battu en finale les Croates Nikola Mektic, 6e mondial en double, et Mate Pavic, 3e mondial en double, tenants du titre, au bout des cinq sets: 7-6 (7/5), 6-7 (3/7), 4-6, 6-4 et 7-6 (10/2). La partie s'est prolongée 4 heures et 11 minutes. Pavic, 29 ans, compte trois Grands Chelems à son palmarès avec, outre Wimbledon l'an dernier, l'Open d'Australie en 2018 et l'US Open en 2020. Mektic, 33 ans, avait gagné Wimbledon l'an dernier avec son compère. Matt Ebden prend ainsi sa revanche après la finale perdue en double mixte (avec sa compatriote Sam Stosur) jeudi face au Britannique Neal Skupski et l'Américaine Desirae Krawczyk qui ont réussi à conserver leur titre à Londres. Matt Ebden et Max Purcell s'étaient inclinés en finale à l'Open d'Australie en janvier. C'est leur première victoire en Grand Chelem pour tous les deux. (Belga)