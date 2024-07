Wimbledon: les Bleus ont retrouvé des couleurs

C'est fini pour les Bleus à Wimbledon: après l'élimination d'Ugo Humbert la veille, ce sont les deux grands espoirs tricolores Giovanni Mpetshi Perricard et Arthur Fils qui ont rendu les armes lundi.

Aucune joueuse française n'a dépassé le deuxième tour. En revanche, six joueurs ont atteint les 8es de finale, ce qui n'était plus arrivé en Grand Chelem depuis Roland-Garros 2015, et trois sont allés jusqu'en deuxième semaine. Cela ne s'était plus produit depuis que Gaël Monfils, Adrian Mannarino et Gilles Simon avaient tous les trois joué les huitièmes de finale, en 2018 déjà à Wimbledon.