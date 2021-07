Wimbledon - Les Croates Nikola Mektic et Mate Pavic remportent le double messieurs

(Belga) Nikola Mektic et Mate Pavic ont remporté le double messieurs des Internationaux de Grande-Bretagne de tennis, 3e tournoi du Grand Chelem, samedi sur le gazon de Wimbledon. La paire croate, tête de série N.1, a battu en finale l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos, têtes de série N.4, en quatre sets 6-4, 7-6 (7/5), 2-6, 7-5.

Si Nikola Mektic enlève à 32 ans son premier titre du Grand Chelem en double messieurs, il s'agit d'un 3e sacre pour Mate Pavic. Le joueur de 28 ans avait auparavant remporté le double messieurs de l'Open d'Australie 2018 avec l'Autrichien Oliver Marach et de l'US Open 2020 avec le Brésilien Bruno Soares. Matic et Soares avaient alors battu en finale Nikola Mektic, qui était associé au Néerlandais Wesely Koolhof. Nikola Mektic et Mate Pavic ont décroché leur 8e titre de la saison samedi. Les deux Croates sont d'ores et déjà assurés de disputer le Masters en fin d'année. (Belga)