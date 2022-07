Wimbledon - Mertens, Flipkens et Vliegen en double et l'entrée des juniors

(Belga) Après avoir assuré sa place en huitièmes de finale du simple vendredi, Elise Mertens et sa partenaire chinoise Shuai Zhang vont disputer samedi à 13h30 (belges) leur match du 2e tour du double dames au tournoi de Wimbledon. La paire classée tête de série N.1 sera opposée au duo Viktorija Golubic/Camila Osorio (Sui/Col).

Deux jours après avoir mis un terme à sa carrière en simple, Kirsten Flipkens jouera elle aussi son match du 2e tour du double dames. Associée à l'Espagnole Sara Sorribes Tormo, elle rencontrera le tandem Belinda Bencic/Storm Sanders (Sui/Aus). Entre ces deux rencontres, sur ce même court N.9, Joran Vliegen et l'Américain Jackson Withrow rencontreront les Australiens Matthew Ebden et Max Purcell, tête de série N.14, au 2e tour du double messieurs. Les premiers juniors entre en lice samedi. Du côté masculin, Alessio Basile (ITF 65) débute contre le Mexicain Rodrigo Pacheco Mendez (ITF 13/N.11) et Alexander Blockx (ITF 38) face au Britannique Phoenix Weir (ITF 126). Chez les jeunes filles, Amelia Waligora (ITF 66) défiera l'Ukrainienne Anastasiya Lopata (ITF 35) et Amelie Van Impe (ITF 46) l'Italienne Georgia Pedone (ITF 58). (Belga)