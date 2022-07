Wimbledon - Nick Kyrgios bat Stefanos Tsitsipas dans un match aussi tendu qu'intense

(Belga) Le duel bouillant entre Stefanos Tsitsipas (ATP 5/N.4) et Nick Kyrgios (ATP 40) au 3e tour de Wimbledon a tourné en faveur du fantasque et talentueux joueur australien. Mené d'un set, Kyrgios s'est imposé 6-7 (7/2), 6-4, 6-3, 7-6 (9/7) après 3h16 de jeu samedi.

Le match aura été d'une rare intensité dans les échanges, qu'ils soient de balles ou de mots. Kyrgios, dont le père est Grec, a notamment demandé à ce que son adversaire soit disqualifié pour avoir lancé une balle dans le public après la perte du 2e set. L'Australien a demandé l'intervention du superviseur mais sa demande n'a pas été entendue. Dans la foulée, Tsitsipas a notamment envoyé un retour de service à la cuillère de Kyrgios dans les tribunes, et reçu un point de pénalité, puis a visé l'Australien sur un smash et sur un coup droit au filet, le tout sous les sifflets du N.1 Court. Kyrgios, quart-de-finaliste en 2014 pour sa première au All England Club, défiera Brandon Nakashima (ATP 56) en huitièmes de finale. L'Américain de 20 ans, qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition en Grand Chelem, a battu le Colombien Daniel Galan (ATP 109) en trois sets (6-4, 6-4, 6-1).