Wimbledon: Ons Jabeur a regretté l'absence de ses parents, faute de visas

La Tunisienne Ons Jabeur, battue en finale de Wimbledon par la Kazakhe Elena Rybakina, mais première joueuse du monde arabe à se hisser à ce stade d'un tournoi majeur, a regretté samedi dans une chronique du site de la BBC, l'absence de ses parents à Londres, faute de visas.

Dans une chronique publiée avant la finale sur le site de la BBC, celle que les Tunisiens surnomment "ministre du Bonheur" a déploré qu'à part son frère Hatem venu spécialement de Tunisie, "malheureusement les autres membres de ma famille n'ont pas de visa".

"Ça va être dur pour eux mais ils me féliciteront à mon retour à la maison", a écrit la joueuse, sans entrer dans les détails.

"Mes parents Samira et Ridha et ma sœur Yasmine ne peuvent pas venir à Londres mais ce sera génial qu'Hatem et peut-être mon beau-frère soient là", a-t-elle ajouté, espérant passer "un super super samedi".

A Tunis, l'ambassade britannique a réagi à cette chronique dans un tweet: "Nous vous encourageons avec toute la Tunisie. Nous sommes désolés d'apprendre que vos parents et votre sœur ne peuvent pas être là pour vous soutenir, et nous allons examiner ce qu'il s'est passé".