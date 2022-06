Wimbledon - Pas d'exploit pour Alison Van Uytvanck, sortie au premier tour par Emma Raducanu

(Belga) Alison Van Uytvanck a été éliminée au premier tour de Wimbledon, troisième levée du Grand Chelem, lundi à Londres. Sur le gazon du court central, Van Uytvanck, 46e mondiale, s'est inclinée en deux sets 6-4, 6-4 en 1h40 face à la Britannique Emma Raducanu, 11e mondiale et tête de série N.10

Van Uytvanck a concédé un premier break dans le 7e jeu mais a immédiatement répondu par un contre-break. Dans la foulée, la N.2 belge a encore perdu son service avant de voir Raducanu empocher le premier set. Dans la seconde manche, la Grimbergeoise a réalisé le break pour mener 3-1. Dans la foulée, elle a perdu son service avant que la Britannique n'égalise à 3-3. Van Uytvanck a perdu une nouvelle fois son service dans le 9e jeu sur une double faute. La lauréate du dernier US Open n'a ensuite pas tremblé pour s'imposer sur un double 6-4. Au deuxième tour, Raducanu affrontera la Française Caroline Garcia (WTA 55) ou sa compatriote Yuriko Miyazaki, 204e mondiale et bénéficiaire d'une invitation. Alison Van Uytvanck participait à Wimbledon pour la 8e fois de sa carrière. En 2021, elle avait déjà été éliminée au premier tour comme en 2015, 2016 et 2017. (Belga)