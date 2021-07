Très gros morceau en vue pour Federer en quart de Wimbledon

Le Suisse Roger Federer, 8e joueur mondial et tête de série N.6, s'est qualifié pour les quarts de finale de Wimbledon en battant lundi l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 27). Federer l'a emporté 7-5, 6-4, 6-2 en 2 heures et 11 minutes.

Federer, 39 ans, atteint les quarts du Grand Chelem sur gazon pour la 18e fois en 22 participations. Le Suisse s'est imposé huit fois au All-England Club. Solide, athlétique et inspiré, Federer a dominé la fougue de Sonego (26 ans) dont la résistance a cédé à la fin du premier set, lorsque la pluie a interrompu la partie une vingtaine de minutes, le temps de fermer le toit du Court central.

Au moment de l'interruption, Sonego bataillait sur sa mise en jeu depuis 12 minutes et devait faire face à une 4e balle de break. Au retour, après un bref échauffement, il a servi... une double faute qui a donné le break au Suisse. Ce dernier ne s'est pas fait prier pour conclure la manche. Il avait mis la main sur le match. Le Suisse a ensuite déroulé pour remporter le match en trois sets.

En quarts de finale, Federer affrontera soit le Russe Daniil Medvedev, N.2 mondial et tête de série N.2, soit le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 18/N.14). Ce match, comme tous ceux joués sur les courts annexes de Wimbledon, non pourvus de toit, ont été interrompus par la pluie et la nuit. Medvedev et Hurkakcz en étaient à 6-2, 6-7 (2/7), 6-3, 3-4 en faveur du Russe quand la pluie a interrompu la partie à 18h30. Et à 19h30, la pluie tombant toujours et la nuit arrivant, la décision a été prise de reporter la fin du match.