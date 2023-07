Wimbledon: Sabalenka se fait très peur, Alcaraz tranquille

La Polonaise et le Serbe font partie des rares joueurs à poursuivre jusque-là leur tournoi dans un tempo habituel (un jour match-un jour repos) après que la pluie en a très fortement perturbé le déroulement lors des trois premiers jours.

Aryna Sabalenka (N.2 mondiale) a été à un jeu de la déroute vendredi au deuxième tour de Wimbledon où le N.1 mondial Carlos Alcaraz s'est tranquillement qualifié pour le troisième tour, en attendant les retours sur le Central d'Iga Swiatek et Novak Djokovic.

Mais comme par magie, le match a alors basculé en sa faveur: la Bélarusse a remporté sept points d'affilée pour égaliser à 5-5 et s'offrir trois balles de break sur le service de la Française. Elle a converti la deuxième et servi à 6-5 pour emmener le match dans un troisième set où elle s'est rapidement envolée.

- "Fou" -

"Ça a été fou... Elle a joué incroyablement bien et je suis très heureuse d'avoir gagné", a déclaré Sabalenka, demi-finaliste en 2021 et interdite de tournoi l'an dernier en raison de sa nationalité et de la guerre en Ukraine.

"Je n'arrivais pas à trouver mon rythme alors j'ai essayé de m'accrocher", a-t-elle ajouté, elle qui a commis beaucoup de fautes directes (35) et de doubles fautes (9).