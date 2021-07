Wimbledon: Sofia Costoulas dans le dernier carré du double chez les juniores

(Belga) Sofia Costoulas, associée à la Finlandaise Linda Hietaranta, s'est qualifiée pour le dernier carré du double chez les juniores à Wimbledon, vendredi sur le gazon londonien.

Sofia Costoulas et Laura Hietaranta se sont imposées en trois sets - 5-7, 6-3 et 10/6 - contre la Suissesse Chelsea Fontenel et l'Américaine Ashlyn Krueger après 1h44 de jeu. Pour une place en finale, Costoulas et Hietaranta joueront contre la Tchèque Linda Fruhvirtova, 16 ans, et la Russe Polina Kudermetova, 18 ans, qui forment la deuxième tête de série du tableau. Jeudi, Sofia Costoulas, 16 ans, 24e mondiale chez les juniores, avait dû s'incliner en simple, au 2e tour (8es de finale), devant la Britannique Alicia Dudeney (non classée en simple), 18 ans, bénéficiaire d'une invitation: 3-6, 6-1, 7-6 (7/5). (Belga)