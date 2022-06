Wimbledon - Wickmayer qualifiée pour Wimbledon : "Un moment très particulier"

(Belga) Yanina Wickmayer (WTA 603) avait le sourire jeudi à Londres après avoir réussi l'exploit de se qualifier pour le tableau final de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem du calendrier. Sur le court N.18 de Roehampton, l'Anversoise de 32 ans a battu au troisième tour la Sud-Coréenne Su Jeong Jang (WTA 158), 27 ans, tête de série n°23, 6-1, 6-4 en 1h21 de jeu.

"Ce fut un très bon match, le meilleur des trois", a-t-elle déclaré après sa victoire. "J'ai le sentiment d'avoir grandi dans ces qualifs et c'est ce qui me réjouit. J'ai été très agressive aujourd'hui et opéré les bons choix. Je n'ai pas hésité à rentrer dans le terrain et à venir chercher les points au filet. Et c'est ce qui m'a permis de faire la différence", a ajouté la native de Lierre, qui a frappé 21 coups gagnants, gagné la bagatelle de 73% des points derrière sa deuxième balle et commis seulement 13 fautes directes. Wickmayer n'avait plus disputé Wimbledon depuis 2019, où elle avait atteint le deuxième tour, battue par la Chinoise Zhang Shuai. Sa dernière participation à un tournoi du Grand Chelem remonte à l'US Open 2020, avec une défaite au premier tour contre l'Américaine Sofia Kenin. "Il s'agira de mon premier tournoi du Grand Chelem depuis que je suis devenue maman et rien que ce fait-là rend les choses spéciales. Cela signifie beaucoup pour moi et je n'ai pas peur de dire que cette qualification est une des plus belles. C'est un moment très particulier et je suis très fière du parcours accompli pour y arriver. Cela n'a pas été une sinécure de devoir repartir de zéro et de s'entraîner dur dans l'espoir de retrouver mon niveau, mais cela valait le coup et j'ai profité de chaque moment."