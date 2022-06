Wimbledon: Ysaline Bonaventure au deuxième tour des qualifications

(Belga) Ysaline Bonaventure s'est hissée au deuxième tour des qualifications de Wimbledon, la troisième levée du Grand Chelem, mardi à Londres.

Sur le gazon londonien, la Stavelotaine, 148e mondiale et tête de série N.17 des qualifications du simple dames, s'est imposée 6-4, 6-4 en 1h35 face à l'Américaine Francesca Di Lorenzo (WTA 249). Ysaline Bonaventure affrontera au 3e et dernier tour l'Américaine Catherine Harrison (WTA 264), qui a de son côté battu la Britannique Eden Silva (WTA 341), bénéficiaire d'une invitation, en deux sets 6-1, 7-5. La joueuse belge de 27 ans espère rejoindre le tableau final pour la deuxième fois de sa carrière à Londres. En 2019, elle avait été éliminée au premier tour par la Russe Veronika Kudermetova. Seconde Belge engagée en qualifications, Yanina Wickmayer (WTA 603) débute elle mardi face à l'Autrichienne Julia Grabher (WTA 141/N.13). Elle va tenter de son côté de rejoindre le tableau final à Wimbledon pour la 13e fois de sa carrière. Elle n'aura manqué que les éditions 2020 et 2021 pour maternité. Il faudra passer trois tours de qualifications pour se hisser dans le tableau final, pour lequel Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) et Greet Minnen (WTA 89) ont déjà leur billet, ainsi que Kirsten Flipkens (WTA 257) avec un ranking special. Chez les messieurs, David Goffin (ATP 58) et Zizou Bergs (ATP 146) sont eux directement qualifiés pour le tableau final. Bergs, vainqueur du tournoi Challenger d'Ilkley dimanche, a reçu une invitation des organisateurs et disputera le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière sur le gazon londonien. Wimbledon débute le lundi 27 juin et se termine le 10 juillet. Le tirage au sort du tableau final est prévu le vendredi 24 juin à 11h00 heure belge. (Belga)