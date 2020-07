World Team Tennis: Kim Clijsters décroche sa première victoire depuis son retour

Kim Clijsters a repris la compétition lundi à la World Team Tennis, tournoi par équipes organisé à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis. L'ancienne numéro un mondiale, membre de l'équipe de New York Empire, s'est imposée face à l'Américaine Bernarda Pera (WTA 60) 5-2, signant sa première victoire depuis son retour sur les courts cette année. Aux côtés de la Tchèque Kveta Peschke, Clijsters s'est ensuite inclinée en double 5-3 contre Pera et l'Australienne Arina Rodionova. New York Empire a perdu la rencontre 21-20 contre Washington Kastles.

La World Team Tennis, qui met aux prises neuf équipes représentant chacune une ville, est la première compétition de tennis professionnel organisée depuis la suspension des circuits féminin WTA et masculin ATP en mars dernier, en raison de la pandémie de Covid-19. Clijsters participe avec les New York Empire aux côtés de Mardy Fish, Sabine Lisicki, Kveta Peschke, Neal Skupski et Jack Sock. Dans cette compétition, qui se tient jusqu'au 2 août, chaque partie est disputée au meilleur des cinq jeux, avec un total de cinq parties jouées entre deux équipes (deux simples, masculin et féminin, et trois doubles, masculin, féminin et mixte).

L'équipe ayant remporté le plus de jeux remporte le match. Neuf équipes, représentant chacune une ville, prennent part à la WTT. Kim Clisjsters, 37 ans, a fait cette année son retour sur les courts après sept ans d'absence. Elle a disputé les tournois de Dubaï et Monterrey, avant la suspension du circuit WTA. La Limbourgeoise avait fait une première pause en 2007 et repris la compétition en 2009, après la naissance de son premier enfant, Jada. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011).