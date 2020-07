World Team Tennis - Kim Clijsters remporte son troisième match

(Belga) Après avoir remporté mardi et mercredi ses deux premiers matches depuis son retour cette année sur le circuit WTA, l'ancienne N.1 mondiale Kim Clijsters a récidivé jeudi face à l'Américaine de 26 ans Danielle Collins (WTA-51), avec 5 jeux à 4, dans le cadre du World Team Tennis, tournoi par équipes organisé à White Sulphur Springs, en Virginie-Occidentale, aux Etats-Unis.

La Limbourgeoise de 37 ans évolue au sein de la formation New York Empire. Kim Clijsters effectue en 2020 un retour après 7 ans d'absence. Elle avait fait une première pause entre mai 2007 et août 2009, en raison de la naissance de son premier enfant, Jada. Elle a ensuite joué jusqu'en septembre 2012. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). Elle a aussi occupé la place de N.1 mondiale durant vingt semaines au cours de quatre périodes différentes entre le 11 août 2003 et le 20 février 2011.