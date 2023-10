WTA 1000 de Pékin: Swiatek, facile vainqueure de Gauff, en finale contre Samsonova

La Polonaise Iga Swiatek a nettement dominé sa rivale américaine Coco Gauff, diminuée physiquement, en deux sets 6-2, 6-3, samedi au tournoi WTA 1000 de Pékin, où elle affrontera en finale la Russe Liudmila Samsonova.

Entre les numéros deux et trois du classement WTA, on pouvait s'attendre à une rencontre serrée, d'autant que Coco Gauff était invaincue depuis 16 victoires. Mais il n'en fut rien: Swiatek, beaucoup plus efficace que sa jeune adversaire, a breaké à trois reprises la lauréate du dernier US Open, lors d'une première manche conclue aisément sur le score de 6-2.