WTA 1000 de Wuhan: un choc Gauff-Sabalenka en demi-finale

L'Américaine Coco Gauff (4e mondiale) et la Bélarusse Aryna Sabalenka (2e) vont se retrouver en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Wuhan, après avoir respectivement battu vendredi les Polonaises Magda Linette (45e) 6-0, 6-4, et Magdalena Frech (27e) 6-2, 6-2.

La demi-finale sera un choc entre deux joueuses en forme: Sabalenka a remporté deux majeurs cette année (Open d'Australie et US Open) et Coco Gauff, titrée la semaine dernière à Pékin et qui est sur une série de neuf victoires de suite.