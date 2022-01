WTA Adélaïde 2 - Kirsten Flipkens remporte son premier match au tournoi d'Adélaïde

(Belga) Kirsten Flipkens a remporté le premier des deux tours des qualifications du tournoi de tennis d'Adélaïde 2, épreuve WTA 250 sur surface dure dotée de 239.477 dollars, dimanche, en Australie. Flipkens, 311e joueuse mondiale, a battu la Polonaise Kararzyna Piter (WTA 94).

Au deuxième et dernier tour des qualifications, la Belge affrontera la gagnante du duel entre l'Australienne Storm Sanders (WTA 132) et la Chinoise Wang Qiang (WTA 104). Plus tôt dans la journée, Alison Van Uytvanck (WTA 58) a battu l'Australienne Olivia Tjandramulia (WTA 522) en deux sets (6-1, 6-0). Deux tournois de préparation à l'Open d'Australie (17-30 janvier) se jouent à Adélaïde. La finale du premier oppose dimanche l'Australienne Ashleigh Barty, N.1 mondiale, à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 14). (Belga)