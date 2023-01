WTA Adélaïde - Kimberley Zimmermann avance en double

(Belga) Kimberley Zimmermann (WTA 45 en double) et sa partenaire ukrainienne Nadiia Kichenok (WTA 74 en double) se sont qualifiées pour le deuxième tour (8es de finale) du tournoi de tennis WTA 500 sur surface dure d'Adélaïde, dimanche, en Australie.

La paire belgo-ukrainienne a battu 7-5, 6-3 le duo composé de la Chinoise Han Xinyun (WTA 69 en double) et de l'Allemande Vivian Heisen (WTA 73 en double). La rencontre a duré 1 heure et 25 minutes. En 8es de finale, Zimmermann et Kichenok rencontreront les Japonaises Shuko Aoyama (WTA 23 en double) et Ena Shibahara (WTA 22 en double), exemptées de premier tour en tant que têtes de série N.4. Zimmermann est la seule Belge présente à Adélaïde. (Belga)