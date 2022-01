WTA Adélaïde: la finale opposera Ashleigh Barty à Elena Rybakina

(Belga) Ashleigh Barty et Elena Rybakina s'affronteront en finale du tournoi WTA d'Adélaïde, joué sur surface dure et doté de 703.580 dollars, après les demi-finales jouées samedi en Australie.

Barty, N.1 mondiale, a défait la Polonaise Iga Switaek, 9e mondiale et tête de série N.5, en deux sets 6-2, 6-4 en 1h27 de jeu. L'Australienne défiera la Kazakhe Elena Rybakina, 14e mondiale et tête de série N.7, en finale. Rybakina s'est elle imposée en deux sets 6-4, 6-3 en 1h23 contre la Japonaise Misaki Doi, 105e mondiale. Barty disputera la 20e finale de sa carrière et tentera de décrocher un 14e titre. Rybakina jouera elle la 8e finale de sa carrière et visera un 3e titre. (Belga)