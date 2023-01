WTA : Aryna Sabalenka retrouve la 2e place, Elise Mertens conserve son 32e rang

(Belga) Aryna Sabalenka a gagné trois places dans le classement mondial des joueuses de tennis publié lundi par la WTA au lendemain de la fin de l'Open d'Australie. La Bélarusse qui a remporté à 24 ans, samedi à Melbourne, son premier titre du Grand Chelem en simple est désormais N.2 mondiale. Elle retrouve une place qu'elle occupa le 23 août 2021.

Sabalenka a dépassé la Tunisienne Ons Jabeur 3e, l'Américaine Jessica Pegula (4e) et la Française Caroline Garcia (5e) qui ont toutes reculé d'une place. Malgré un Open d'Australie décevant, avec une élimination en huitièmes de finale, la Polonaise Iga Swiatek reste solidement accrochée à la première place où elle conserve 3.385 points d'avance sur Sabalenka. La Kazakhe Elena Rybakina, battue en finale, réalise une bonne opération. Elle atteint son meilleur classement en gagnant 15 places et en occupant la 10e place. Elise Mertens, éliminée en seizièmes de finale par Sabalenka, a conservé sa 32e place mondiale et son statut de N.1 belge. Les autres Belges du Top 100 ont toutes reculé. Alison Van Uytvanck est 76e (-8), Maryna Zanevska 93e (-13) et Ysaline Bonaventure 97e (-7). Lauréate de l'ITF W60 de Sunderland, Greet Minnen a gagné 39 places et réintégré le top 200 en 184e position. (Belga)