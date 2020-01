WTA Auckland: Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens peu vernies par le tirage

Alison Van Uytvanck et Kirsten Flipkens ont hérité de solides adversaires pour leur entrée en lice dans le tableau final du tournoi de tennis d'Auckland, épreuve WTA sur surface dure dotée de 275.000 dollars, suite au tirage au sort effectué samedi en Nouvelle-Zélande.

Alison Van Uytvanck, 25 ans, 47e joueuse du monde, doit en effet se farcir la deuxième tête de série du tournoi, la Croate Petra Martic, 15e joueuse du monde, 28 ans, contre qui elle avait perdu à l'Open d'Australie lors du premier tour en 2018. En cas de succès, la numéro 2 belge pourrait retrouver la Française Alizé Cornet (WTA 59), 29 ans, si celle-ci écarte de son chemin au premier tour une joueuse issue des qualifications.

Kirsten Flipkens (WTA 71), 33 ans, a hérité de son côté de la Canadienne Eugenie Bouchard (WTA 180), 25 ans, qui reste cependant un bon souvenir pour la Campinoise en témoigne sa victoire au 1er tour à Indian Wells l'an dernier. La gagnante de ce duel rencontrera au deuxième tour soit la Française Caroline Garcia (N.8/WTA 46), 26 ans, soit l'Américaine Taylor Townsend (WTA 81), 23 ans.

Greet Minnen et Ysaline Bonaventure sont toujours en course pour rejoindre le tableau final. Yanina Wickmayer a par contre été éliminée au premier tour des qualifications samedi. Greet Minnen (N.6/WTA 110), 22 ans, a battu au premier des trois tours de qualification l'Espagnole Lara Arruabarrena (WTA 53), 27 ans: 6-3, 6-4 et jouera au deuxième contre l'Australienne Arina Rodionova (WTA 95), 30 ans.

Ysaline Bonaventure (N.8/WTA 117), 25 ans, s'est elle qualifiée face à la Roumaine Irina Bara (WTA 86), 24 ans. Elle rencontrera au deuxième tour l'Italienne Sara Errani (WTA 198), 32 ans. Yanina Wickmayer, 30 ans, 92e joueuse du monde, n'a pas franchi le cap du premier tour, battue par la Japonaise Nano Hibino (N.5), 25 ans, 64e au classement mondial, 7-6 (7/3), 2-6, 6-1.