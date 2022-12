WTA Auckland - Ysaline Bonaventure passe le premier tour des qualifications

(Belga) Ysaline Bonaventure a réussi à se hisser au deuxième et dernier tour des qualifications du tournoi de tennis WTA 250 d'Auckland, épreuve sur surface dure dotée de 259.303 dollars, samedi en Nouvelle-Zélande.

Ysaline Bonaventure, 95e joueuse mondiale et tête de série N.1 de ces qualifications, a battu la jeune Française de 19 ans, Elsa Jacquemot (WTA 144) en deux sets - 6-3, 6-4 - après une heure et 29 minutes de jeu. Pour accéder au tableau final, la Stavelotaine, 28 ans, devra battre la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 101), 32 ans, victorieuse de son côté de l'Italienne Lucrezia Stefanini (WTA 140), 24 ans, 6-2, 6-0. Avec l'United Cup, tournoi par équipes mixtes, et le tournoi WTA 500 d'Adélaïde, l'ASB Classic d'Auckland inaugure la nouvelle saison de tennis. (Belga)