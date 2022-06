WTA Berlin: La Tunisienne Ons Jabeur et la Suissesse Belinda Bencic en finale

(Belga) La Tunisienne Ons Jabeur (N.1), 4e joueuse du monde, et la Suissesse Belinda Bencic (N.8), 17e mondiale, disputeront dimanche la finale du tournoi de tennis WTA 500 sur gazon de Berlin, une épreuve dotée de 757.900 dollars.

Lauréate de huit titres sur le circuit à 25 ans, dont Charleston cette année, Bencic a battu en demi-finales samedi la Grecque Maria Sakkari (N.2), 6e joueuse du monde, en trois manches - 6-7-(6-8), 6-4, 6-4 au bout de plus de trois heures de match (3h07). Ons Jabeur a de son côté pris le meilleur sur la jeune révélation américaine de 18 ans Coco Gauff (N.7), 13e mondiale et finaliste à Roland Garros, dans l'autre demi-finale du jour: 7-6 (7/4), 6-2 en 1 heure et 17 minutes de match. Ons Jabeur, 27 ans, compte deux titres à son palmarès, à Birmingham en 2021 et à Madrid cette année. Ce sera sa 8e finale sur le circuit WTA. Belinda Bencic a aussi de son côté décroché l'or olympique à Tokyo l'an dernier en simple et l'argent dans le double des JO. (Belga)