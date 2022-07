WTA Budapest: Kimberley Zimmermann en demi-finales du double

(Belga) Kimberley Zimmermann s'est qualifiée pour les demi-finales du double au tournoi WTA de Budapest, jeudi en Hongrie. Associée à la Polonaise Katarzyna Piter, la Bruxelloise s'est imposée 6-4, 4-6 et et 10/5 dans le super tie-break face au duo composé de l'Américaine Ingrid Neel et de la Tchèque Renata Voracovad. La rencontre a duré 1 heure et 53 minutes.

Zimmermann et Piter affronteront pour une place en finale une paire hongroise. Ce sera soit celle composée d'Anna Bondar et Panna Udvardy, soit celle formée par Timea Babos et Fanny Stollar. Kimberley Zimmermann, 26 ans, est la seule Belge en lice dans la capitale hongroise. (Belga)