WTA Cincinnati - Simona Halep renoue avec la victoire

(Belga) Simona Halep (WTA 13) s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA sur surface dure de Cincinnati en battant la Polonaise Magda Linette (WTA 44) 6-4, 3-6, 6-1. La Roumaine, tête de série N.12, a ainsi renoué avec la victoire, elle qui n'avait plus gagné de match depuis le mois de mai.

Simona Halep, double lauréate en Grand Chelem, a été écartée des courts pendant plusieurs mois en raison d'une blessure au mollet. L'ancienne N.1 mondial s'était blessée au tournoi de Rome le 12 mai, et avait dû déclarer forfait pour Roland Garros, Wimbledon et les Jeux Olympiques. La Roumaine, finaliste en 2015, 2017 et 2018 à Cincinnati, avait repris la compétition la semaine dernière à Montréal, où elle avait été battue au 1er tour par l'Américaine Danielle Collins. (Belga)