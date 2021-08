WTA Concord - Greet Minnen au 2e tour dans le Massachussets

(Belga) Greet Minnen s'est qualifiée pour le 2e tour du tournoi WTA 125 de Concord, épreuve sur surface dure dotée de 115.000 dollars, lundi aux Etats-Unis. L'Anversoise, 111e mondiale et tête de série N.7 dans le Massachussets, a battu au 1er tour la Suissesse Leonie Kung, 20 ans et 163e mondiale, en deux manches 6-4, 6-1. La rencontre a duré 1 heure et 13 minutes.

Greet Minnen, 23 ans, sera opposée au 2e tour du Thoreau Tennis Open soit à la Géorgienne Mariam Bolkvadze (WTA 176) soit à l'Américaine Victoria Duval (WTA 432). Minnen est la seule Belge engagée dans ce tournoi WTA 125, circuit secondaire composé de douze rendez-vous sur l'année. La droitière de Torhout, demi-finaliste du tournoi WTA 250 de Prague il y a deux semaines, y lance sa tournée américaine sur dur en préambule de l'US Open, dernière levée du Grand Chelem de la saison.