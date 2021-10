WTA Courmayeur - Une finale Tauson - Vekic au pied du Mont Blanc

(Belga) La Danoise de 18 ans Clara Tauson (WTA 49) et la Croate de 25 ans Donna Vekic (WTA 97) s'affronteront dimanche en finale du tournoi WTA 250 de Courmayeur, joué sur surface dure et doté de 235.238 dollars.

Tauson, entraînée par le Belge Olivier Jeunehomme, s'est imposée en trois sets - 4-6, 7-6 (8), 6-4 - et 2h31 d'une âpre bataille contre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 42). Ce sera sa troisième finale cette saison après avoir remporté les titres à Lyon et Luxembourg. Dans la foulée, Vekic n'a fait qu'une bouchée de l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 56) en s'imposant 6-2, 6-0. Elle disputera la 9e finale de sa carrière, la première en 2021. Elle compte deux titres à son actif, acquis à Kuala Lumpur (2014) et Nottingham (2017). (Belga)