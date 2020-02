WTA Doha - Aryna Sabalenka bat Petra Kvitova et remporte le 6e titre de sa carrière

(Belga) La Biélorusse Aryna Sabalenka (WTA 13/N.9) a inscrit son nom au palmarès du tournoi de tennis WTA Premier 5 de Doha (dur/2.939.695 dollars) en battant samedi la Tchèque Petra Kvitova (WTA 11/N.8) sur un double 6-3 après 1h14 de jeu.

Très performante au service, avec 7 aces et 73% des points gagnés derrière sa première balle, l'habituelle partenaire d'Elise Mertens en double a su gérer les points importants. Sauvant toutes les balles de breaks qu'elle a concédées, Sabalenka, 21 ans, a remporté le 6e titre de sa carrière, le premier en 2020 après avoir gagné à Wuhan et Zhuhai à l'automne dernier. Petra Kvitova, 29 ans, ambitionnait un 28e titre pour sa 37e finale, la première de l'année, et le 2e dans la capitale du Qatar après celui remporté en 2018. (Belga)