WTA Doha - Elise Mertens battue en finale du double

Elise Mertens et la Russe Veronika Kudermetova se sont inclinées en finale du tournoi WTA 1000 de Doha (dur/2.331.698 dollars). Une semaine après leur titre à Dubaï, elles ont été battues vendredi par les Américaines Cori Gauff et Jessica Pegula sur le score de 3-6, 7-5, 10/5 après 1h39 de jeu.

Rodées à l'exercice du double, comme en témoignent leur classement respectif, Mertens (WTA 3 en double) et Kudermetova (WTA 9) ont dominé la première manche, notamment grâce à trois breaks. Têtes de série N.3, Mertens et Kudermetova ont vu les Américaines prendre leur mise en jeu pour se porter à 2-3 dans la 2e manche mais le duo belgo-russe a réagi dans la foulée en prenant les deux jeux suivants. Performantes, les Américaines n'ont pas baissé pavillon et ont, grâce à deux jeux de rang à 5-5, emmené le match au super tie break. C'est là que Gauff (WTA 24 en double) et Pegula (WTA 46) ont remporté plusieurs points très serrés. Profitant aussi de quelques imperfections de Kudermetova, elles se sont imposées 10/5. Malgré cette défaite, le bilan en 2022 de Mertens et Kudermetova affiche 11 victoires pour deux défaites, dont la première a été enregistrée en demi-finales de l'Open d'Australie. La native de Louvain, 26 ans, voit son palmarès coincé à 15 titres sur le circuit WTA, elle qui a notamment remporté trois sacres du Grand Chelem.