WTA Doha: Kirsten Flipkens au 2e tour des qualifications

(Belga) Kirsten Flipkens s'est hissée au 2e tour des qualifications du tournoi WTA de Doha, épreuve sur surface dure dotée de 2.331.698 dollars, vendredi au Qatar.

La Campinoise, 324e mondiale, a battu dans son premier match l'Australienne Astra Sharma (WTA 87), 12e tête de série des qualifications, en trois sets 5-7, 6-1, 6-3. Sa prochaine adversaire sera soit la Bélarusse Aliaksnadra Sasnovich (WTA 63/N.3), soit la Roumaine Ana Bogdan (WTA 101). Plus tôt dans la journée, Maryna Zanevska, 69e mondiale et 7e tête de série des qualifications, s'est qualifiée pour le 2e tour des qualifications à la suite de l'abandon de son adversaire, l'Américaine Bernarda Pera (WTA 100), qui a quitté le court au milieu du 2e set. Zanevska avait gagné la 1e manche 6-3 et menait 3-0 dans la seconde. Au tour suivant, Maryna Zanevska sera opposée à la Slovène Kaja Juvan (WTA 92). Il faut franchir deux tours de qualifications pour se hisser dans le tableau final, dans lequel figure Elise Mertens (WTA 22). La numéro 1 belge avait remporté le tournoi en 2019. (Belga)