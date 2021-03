Elise Mertens sauve six balles de match mais s'incline en demie

(c) belga

Elise Mertens (WTA 18) affrontait Garbine Muguruza (WTA 16) en demi-finale du tournoi WTA 1000 de Dubaï.

L'Espagnole, très agressive dans le jeu en début de match, a rapidement pris les devants en menant 4-1 après avoir fait le break, puis remporté son service.

Mertens, loin d'avoir dit son dernier mot, continue à se battre sur toutes les balles. Chacune des deux joueuses remportent leur service et Muguruza mène 5-3 au moment de commencer à servir. Notre compatriote arrive à empocher le point (5-4) et a l'occasion de recoller au score sur son service. Malheureusement l'Espagnole ne laisse pas l'occasion à Elise de revenir et l'emporte 6-4.

Le premier point du deuxième set, servi par Muguruza, est très disputé. C'est finalement l'Espagnole qui remportera ce premier point. Les deux joueuses gagneront ensuite chacune leur service jusqu'à 4-3, Elise Mertens sert pour recoller au score, malheureusement la solide 16e joueuse mondiale va réussir à faire le break et mener 5-3.

Alors qu'elle sert pour gagner le match, Muguruza manque de force et laisse Elise réaliser le contre break 5-4 (après avoir sauvé une balle de match) et même de revenir au score 5-5 après avoir sauvé trois autres balles de matchs.

Comme lors de son quart de finale d'hier, Mertens se déchaîne et donne tout ce qu'elle a. A 6-6, le match se décide au tie-break. En sauvant une cinquième puis une sixième balle de match, Mertens repousse l'échéance au maximum. Malheureusement pour notre compatriote, Muguruza plie mais ne rompt pas. La septième balle de match sera la bonne, victoire finale 6-4, 7-6 (7-5).